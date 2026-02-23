All’Artagon Foggia il primo gradino del podio dei Tricolori U17 di lotta libera maschile

L’Artagon Foggia ha vinto il titolo ai Campionati Italiani U17 di lotta libera maschile, grazie alle prestazioni dei giovani atleti durante la competizione al PalaFIJLKAM di Ostia. La squadra ha ottenuto il primo posto, superando le altre società grazie alla forza e alla tecnica dei suoi rappresentanti. La vittoria dimostra l’impegno e il talento di questi giovani lottatori, pronti a crescere nel panorama nazionale. La sfida continua per consolidare il successo.

L’Artagon Foggia ha conquistato il titolo nella lotta libera maschile ai Campionati Italiani U17, andati in scena al PalaFIJLKAM di Ostia sabato 21 e domenica 22 febbraio. Con 52 punti complessivi, la società foggiana ha chiuso al primo posto nella classifica a squadre, precedendo il Wrestling Liuzzi di Napoli e il Gruppo Lottatori Livornesi. Biagio Piserchia ha dominato la categoria dei 110 kg, imponendosi anche nella finalissima contro il messinese Mario Inguenti e conquistando il titolo italiano dei pesi massimi. Simone Romaniello, impegnato nei 55 kg, ha raggiunto la finale dopo le vittorie agli ottavi e ai quarti e il successo in semifinale contro il sardo Mattia Rubiu, fermandosi poi solo nell’ultimo atto contro il livornese Elio Meloni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti discussi: Puglia: campionati italiani U17 monopolizzati; Giro di boa ai tricolori U17: i titoli della libera maschile e femminile.

ORGOGLIO FOGGIANO ARTAGON FOGGIA SQUADRA 1ª CLASSIFICATA AL CAMPIONATO ITALIANO U17 DI LOTTA STILE LIBERO 2026 Auguriamo un grande in bocca al lupo a BIAGIO PISERCHIA vincitore del titolo italiano che attualmente - facebook.com facebook