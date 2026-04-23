Un rappresentante locale ha annunciato l’intenzione di proporre un collegamento ferroviario notturno tra Bologna e altre destinazioni, con l’obiettivo di partire dopo mezzanotte e mezza. Contestualmente, si propone l’apertura di un ostello per agevolare i giovani e i viaggiatori notturni. La proposta mira a facilitare gli spostamenti durante le ore tarde, offrendo nuove opportunità di viaggio e alloggio per chi si sposta in orari meno frequentati.

"Vogliamo lavorare sull’introduzione di un treno notturno da e per Bologna dopo mezzanotte e mezza, per la nascita di un ostello cittadino che possa agevolare pernottamenti più dinamici e a portata, continuare a innovare e a introdurre nuovi eventi per avere una socialità diffusa 365 giorni all’anno". È l’agenda che il sindaco Marco Panieri mette in campo, in vista delle elezioni amministrative del 24-25 maggio, per i giovani. Lo fa alla vigilia della presentazione, in programma oggi alle 19 al parco dell’Osservanza (zona ex pista da ballo), dei tre candidati dei Giovani democratici presenti nella lista del Pd: Anna De Veredicis e Cecilia Ricci, consigliere comunali uscenti, e il 27enne Alessandro Cappello, nipote di Carmen, candidata sindaca con la coalizione di centrosinistra nel 2018 e poi avversaria del Pd nella tornata successiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panieri ‘chiama’ i ragazzi: "Treno di notte e ostello"

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