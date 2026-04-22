Panieri punta alla Gen Z | Treno notturno e nuovo ostello

Il sindaco di Imola ha presentato ufficialmente le sue proposte per migliorare la mobilità e l’offerta ricettiva della città, concentrandosi in particolare sulle esigenze della Generazione Z. L’evento si è svolto nel Parco dell’Osservanza il 23 aprile, durante il quale sono stati annunciati progetti come il potenziamento del treno notturno e la creazione di un nuovo ostello. Queste iniziative sono parte della campagna in vista del secondo mandato.

Il sindaco di Imola, Marco Panieri, in corsa per il secondo mandato, sceglie il Parco dell’Osservanza, il 23 aprile, per lanciare la sua sfida sulla mobilità e la ricettività, mettendo al centro le istanze della Generazione Z.Il punto cardine del programma è il potenziamento dei collegamenti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Da Roma alla Costa Azzurra mentre dormi: torna il treno notturno vintageImmagina di trascorrere una giornata tra le meraviglie di Roma e poi salire su un treno la sera, addormentarti e svegliarti direttamente davanti alle... Alla conquista dei turisti tedeschi. Si punta sul treno veloce da MonacoIn Germania sono presenti anche importanti realtà turistiche della provincia di Forlì-Cesena, per promuovere le vacanze 2026.