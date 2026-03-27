La Regione ha riconosciuto il deterioramento di un ostello, un tempo noto per il prezzo di circa 20 euro a notte. L’edificio presenta sporco, muffa e cimici, elementi che ne compromettono la condizione. All’interno si trovano un internet point, un biliardino, libri e un pianoforte, mentre gli arredi richiamano le origini di una vecchia azienda di vendita di metalli riconvertita in struttura ricettiva.

Nonostante le irregolarità, all'ingresso dell’Hostel Colours a Lambrate è affisso ancora il logo di Regione Lombardia. Due giorni fa si è presentata per l’ennesima volta una volante della polizia per sedare una rissa. I cittadini si lamentano del degrado e dei problemi di sicurezza. I turisti (ormai sempre meno) delle condizioni igieniche precarie. La questione è finita sul tavolo dell’assessora al Turismo: “Abbiamo segnalato alle amministrazioni competenti” L’internet point. Il biliardino. I libri e il pianoforte. Gli arredi ricordano le intenzioni di chi aveva riconvertito una vecchia azienda che vendeva metalli in un ostello. L’Hostel Colours, dietro a Lambrate, è uno di quei pochi luoghi rimasti a Milano dove un posto letto costa tra i 20 e i 30 euro al giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Sporcizia, muffa, cimici: il declino dell'ostello da 20 euro a notte riconosciuto dalla Regione

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