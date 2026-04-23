Pamela Genini la versione di Francesco Dolci sul capello biondo nella botola protetta dal fil di ferro
Durante un'intervista televisiva, Francesco Dolci ha fornito la sua versione riguardo alla presenza di un capello biondo trovato nella botola protetta da un filo di ferro. Ha descritto i dettagli relativi al ritrovamento e alle circostanze in cui sarebbe stato individuato il capello. La vicenda coinvolge anche la testimonianza di Pamela Genini, che ha parlato di alcuni elementi legati a questa scoperta.
L’ispezione di una botola nella casa di Francesco Dolci, frequentata da Pamela Genini, ha rivelato un capello biondo. Il corpo della donna è stato profanato e decapitato: Dolci ha dato la sua versione, ricordando che Pamela viveva lì e ipotizzando che il capello possa essere suo. Ha inoltre spiegato perché la copertura era stata bloccata dal padre: per il timore che qualcuno potesse mettervi “la testa dentro”. Il capello biondo nella botola La chiusura con il fil di ferro Il rapporto tra Francesco Dolci e Pamela Genini Le ipotesi sulla profanazione della tomba Il capello biondo nella botola A rivelare il particolare è stata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie correlate
Pamela Genini e il giallo di un capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco DolciBergamo, 23 aprile 2026 - Cadavere profanato di Pamela Genini ora c’è il giallo del capello biondo trovato a Sant’Omobono Imagna su una ragnatela in...
Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato parla di minacce e riciclaggio internazionale; Pamela, il cadavere profanato e la testa staccata. L’ex fidanzato: Un messaggio per farmi tacere; Tomba di Pamela Genini profanata, l'ex Francesco Dolci e l'ipotesi sulla testa in giardino: cosa ha detto; Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettato.
Pamela Genini, spunta un sospettato della profanazione: il caso a Dentro la NotiziaNel corso del programma Dentro la Notizia, è emerso che potrebbe esserci un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini ... notizie.it
Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciLe telecamere di sorveglianza hanno ripreso una o più persone, in orario notturno, nella prossimità del camposanto dove si trovava la tomba di Genini ... virgilio.it
ULTIM'ORA Un capello lungo e biondo sarebbe stato trovato all'interno di una botola d’accesso all’impianto della piscina a casa di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - facebook.com facebook
Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci. Arrivano i carabinieri x.com