Durante un'intervista televisiva, Francesco Dolci ha fornito la sua versione riguardo alla presenza di un capello biondo trovato nella botola protetta da un filo di ferro. Ha descritto i dettagli relativi al ritrovamento e alle circostanze in cui sarebbe stato individuato il capello. La vicenda coinvolge anche la testimonianza di Pamela Genini, che ha parlato di alcuni elementi legati a questa scoperta.

L’ispezione di una botola nella casa di Francesco Dolci, frequentata da Pamela Genini, ha rivelato un capello biondo. Il corpo della donna è stato profanato e decapitato: Dolci ha dato la sua versione, ricordando che Pamela viveva lì e ipotizzando che il capello possa essere suo. Ha inoltre spiegato perché la copertura era stata bloccata dal padre: per il timore che qualcuno potesse mettervi “la testa dentro”. Il capello biondo nella botola La chiusura con il fil di ferro Il rapporto tra Francesco Dolci e Pamela Genini Le ipotesi sulla profanazione della tomba Il capello biondo nella botola A rivelare il particolare è stata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, la versione di Francesco Dolci sul capello biondo nella botola protetta dal fil di ferro

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