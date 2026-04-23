Pamela Genini il capello biondo a casa dell' ex | il giornalista chiama i carabinieri in diretta

Durante una diretta televisiva, un giornalista ha chiamato i carabinieri dopo aver scoperto che il cadavere di Pamela Genini era stato profanato. Le ricerche sono ancora in corso per identificare chi abbia compiuto il gesto. Mentre l'inviato intervistava l'ex della ragazza, Francesco Dolci, è emersa una scoperta che ha suscitato preoccupazione. La scena si è svolta in un contesto di indagini ancora attive.

Sono ancora in corso le ricerche su chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini. E proprio mentre l'inviato di Chi l'ha visto intervistava l'ex della 29enne Francesco Dolci, ecco che una scoperta ha messo in allarme il giornalista. In una botola all’ingresso della casa di Dolci, a Sant’Omobono Terme, l'inviato ha trovato un capello biondo. Da qui la chiamata ai carabinieri. "Dobbiamo chiamarli", ha detto rivolgendosi a Dolci. Gli agenti hanno così eseguito un sopralluogo raccontato in diretta tv da Rai 2. Il capello sarà repertato, ma, allo stato, per quel poco che trapela dagli inquirenti, non cambia nulla. Il motivo è semplice: la 29enne frequentava la casa dell'uomo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pamela Genini, il capello biondo a casa dell'ex: il giornalista chiama i carabinieri in diretta Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, l’inviato di Chi l’ha visto? trova un capello biondo a casa dell’ex: carabinieri da DolciI carabinieri hanno fatto un sopralluogo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, a casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, la 29enne... Profanata tomba Pamela Genini: trovato un capello biondo a casa dell’ex Francesco DolciOggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca Soncin; Quarto Grado: Pamela Genini: il giallo della testa Video; Femminicidio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci contro la famiglia: Continuano a mentire, bugiardi; Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavere. Pamela Genini e il cadavere decapitato: a casa Dolci capelli biondi in una botola. Ora l'abitazione è invasa dai carabinieriUn giornalista di Chi l'ha visto chiede a Francesco Dolci di aprire una botola davanti alle telecamere. Dolci apre. C'è un capello biondo su una ragnatela. Un capello di Pamela Genini? L'avrà portato ... mowmag.com Pamela Genini, la versione di Francesco Dolci sul capello biondo nella botola protetta dal fil di ferroPamela Genini, il capello biondo trovato nella botola: le dichiarazioni di Francesco Dolci a Chi l’ha visto? e la spiegazione sulla modifica ... virgilio.it ULTIM'ORA Un capello lungo e biondo sarebbe stato trovato all'interno di una botola d’accesso all’impianto della piscina a casa di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - facebook.com facebook Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci. Arrivano i carabinieri x.com