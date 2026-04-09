Le indagini sulla morte di Pamela Genini proseguono con l’autopsia e l’analisi di vari reperti, tra cui il DNA, residui metallici e pollini trovati sulla bara profanata. Sono state anche raccolte tracce delle candele lasciate sulla tomba durante la notte, dopo l’atto di vandalismo. Le autorità stanno esaminando questi elementi per cercare di chiarire le circostanze del decesso e individuare eventuali collegamenti tra i diversi dettagli trovati sulla scena.

Il fascicolo si concentra su Dna, residui metallici, pollini e su alcuni dettagli come le candele lasciate di notte sulla tomba profanata in cui era custodito il corpo di Pamela Genini. Nuove piste investigative collocano la vittima in un "traffico di soldi", mentre la madre della ragazza svela i su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Autopsia Pamela Genini, caccia alle tracce biologiche anche sulla bara, candele lasciate sulla tomba dopo la profanazione

Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologicheNon c'è pace nemmeno da morta per Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo ex compagno lo scorso ottobre.

Caso Pamela Genini, tracce biologiche su corpo e baraNuovi accertamenti sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano nell’ottobre 2025 e la cui tomba è stata profanata nel cimitero...

Temi più discussi: Cadavere senza testa, nuova autopsia per Pamela Genini: Nessuna pista esclusa; Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: Dolci era ossessionato; Pamela Genini profanata, caccia alle tracce biologiche con il Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo; Pamela Genini, un caso di ‘parassitismo del crimine’: la testa come macabro ‘trofeo’ e la firma postuma sulla scena.

Autopsia sul corpo di Pamela Genini: prelevate tracce biologiche. La madre: Dolci ossessionato da leiDurante l'autopsia effettuata ieri sul corpo di Pamela Genini, a cui ignoti hanno tagliato e portato via la testa, sono state prelevate tracce biologiche ... fanpage.it

Pamela Genini tomba profanata e testa tagliata: caccia alle tracce biologichePrimi esami sulla salma di Pamela Geniniella, decapitata nel cimitero di Strozza. Al lavoro anche i Ris e il laboratorio dell'anatomopatologa Cattaneo. tgcom24.mediaset.it

lo scempio del corpo richiede tempo, strumenti, pianificazione e una totale assenza di empatia. L’autopsia, in questo caso, non cerca solo un Dna: cerca un comportamento Leggi l'articolo #PamelaGenini - facebook.com facebook

Pamela Genini: è in corso la nuova autopsia. #DentrolaNotizia x.com