Pulizia dei corsi d’acqua raccolta legna autorizzata ai cittadini | quanti quintali si possono prelevare

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ha prorogato fino al 2026 l’autorizzazione che permette ai cittadini di prelevare legna dai corsi d’acqua dell’Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo che molte persone avevano chiesto di poter raccogliere legna per uso domestico e riscaldamento, rispettando limiti di peso stabiliti dall’ente. In particolare, i cittadini possono portare a casa fino a 50 quintali di legna all’anno, purché effettuino la raccolta in modo manuale e senza disturbare l’ambiente.

È stata rinnovata per tutto il 2026 l'autorizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a privati cittadini la raccolta manuale del legname nei corsi d'acqua del reticolo idrografico dell'Emilia-Romagna. Sono disponibili online i moduli per le domande da presentare agli uffici per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile delle nove province emiliano-romagnole. La raccolta può riguardare solo legna già sradicata, per un quantitativo massimo di 250 quintali all'anno, ed è consentito unicamente per autoconsumo, senza scopo di lucro.L'eventuale taglio delle piante cadute per ridurne le dimensioni deve essere effettuata esclusivamente con motosega o altri strumenti manuali.