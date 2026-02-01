Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona torna al successo dopo due mesi | Firenze piegata 15-8

ANCONA - Dopo oltre due mesi d'astinenza la Evomet Vela Ancona torna al successo, stavolta nella vasca amica del Passetto, superando per 15-8 la Dream Sport di Firenze. Una buona prova, quella dei dorici di coach Pieroni, scesi in acqua con grande determinazione e pronti a sfruttare subito le loro opportunità per andare in gol, come testimoniano i tre gol tutti in superiorità numerica messi a segno dalla Vela nel primo tempo, due con capitan Baldinelli e uno con Bartolucci, in mezzo la rete anch'essa in superiorità di Giorgio Taverna, per il 3-1 della prima frazione di gioco. Vela ancora con il piede pigiato sull'acceleratore nel secondo e terzo tempo: nel secondo l'allungo fino al 6-1 con i gol di Baldinelli, Milletti e Pantaloni.

