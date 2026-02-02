Il Bsc Arezzo ha vinto il campionato toscano di Baseball5 battendo le Nuove Pantere Lucca nella finale regionale. Con questa vittoria, la squadra toscana si è qualificata alle semifinali nazionali del Centro-Nord Italia. Ora punta a fare bene anche in questa fase, con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

Il Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 superando il Nuove Pantere Lucca nella finale regionale e centrando così la qualificazione alle semifinali nazionali del Centro-Nord Italia. La stagione della società aretina si apre dunque nel migliore dei modi con il positivo debutto nel primo campionato federale di una disciplina innovativa che fonde elementi di baseball e softball. Il Baseball5 viene praticato senza mazze e guantoni, su campi di piccole dimensioni, da squadre miste composte da cinque uomini e donne che si affrontano in partite rapide e spettacolari articolate in tre tempi da quindici minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il Bsc Arezzo conquista il titolo toscano di Baseball5 e vola alle semifinali nazionali

Approfondimenti su Bsc Arezzo

Il Bsc Arezzo prenderà parte al primo campionato italiano di Baseball5, iniziato domenica 18 gennaio con la fase regionale toscana a Palazzo del Pero.

Il Club Scherma Pordenone si è distinto alle recenti gare nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Scherma a Bolzano, ottenendo un secondo posto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bsc Arezzo

Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5Arezzo, 6 gennaio 2026 – Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5. La società aretina parteciperà all’edizione inaugurale di un nuovo torneo nazionale che, al via domenica 18 ... lanazione.it

Bsc, il titolo italiano Under12 di baseball verrà assegnato ad ArezzoArezzo, 10 ottobre 2025 – Il titolo italiano Under12 di baseball verrà assegnato ad Arezzo. L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre quando l’impianto in via Simone Martini ospiterà le fasi ... lanazione.it

Il Bsc Arezzo a 5 batte Lucca nella gara di ritorno e strappa il pass per le fasi nazionali. Adesso, di nuovo in campo il prossimo 22 febbraio a Bergamo e il 7 e 8 marzo a Montebelluna #Teletruria #news - facebook.com facebook