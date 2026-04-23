palla grossa a rischio il torneo salta ancora

Il torneo di Palla Grossa potrebbe non essere disputato per due anni consecutivi. Attualmente si registrano difficoltà che mettono a rischio la sua organizzazione, con il rischio che l’edizione in programma quest’anno venga cancellata. Questa situazione si aggiunge alle incertezze già presenti negli ultimi mesi, lasciando aperta la possibilità di un’interruzione prolungata dell’evento.

Prato, 23 aprile 2026 – Allo stato attuale, la Palla Grossa rischia di avere un «buco» biennale nell’albo d’oro: dopo l’edizione 2025 saltata lo scorso anno, si riducono al lumicino anche le possibilità di tornare a giocare il prossimo settembre: molto più probabile, a questo punto, che il Comitato della Palla Grossa guardi direttamente al 2027. Sono gli ultimi sviluppi in merito al torneo, la cui ultima «instantanea» resta la festa dei Verdi di San Marco per il successo colto nel 2024. Dopo le difficoltà organizzative e burocratiche dello scorso anno, i quartieri sono se non altro ripartiti e nel corso delle scorse settimane hanno disputato...🔗 Leggi su Lanazione.it

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