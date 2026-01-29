Domani si saprà se la Palla Grossa si giocherà ancora quest’anno. I presidenti dei Quartieri e Gabriele Villoresi, il presidente del comitato, si incontreranno per decidere se si terrà nell’arena di sabbia o sull’erba del Chersoni. La partita è ancora aperta, ma le scelte potrebbero arrivare presto.

La Palla Grossa si disputerà? E se sì, nella tradizionale arena di sabbia o sull’erba del Chersoni, come sembrava sino all’annullamento della scorsa edizione? Una prima risposta dovrebbe emergere domani, quando i presidenti dei Quartieri ed il presidente del comitato della Palla Grossa, Gabriele Villoresi, dovrebbero riunirsi per fare il punto. Gli organizzatori non avevano nascosto il disappunto nei confronti del Comune, in quanto avrebbero preferito controlli tempestivi e comunicazioni preventive per evitare di arrivare (come poi è successo) a non poter disporre più del Chersoni a pochissimi giorni di distanza dalla prima partita, dopo essersi impegnati economicamente per la vendita dei biglietti e la promozione della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palla Grossa, il comitato aspetta il bando del Comune

Approfondimenti su Palla Grossa Comune

Argomenti discussi: Palla Grossa, il comitato aspetta il bando del Comune; Palla Grossa, accordo tra Comune e organizzatore dell' edizione 2024: dimezzato il contributo.

