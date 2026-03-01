Palla Grossa il torneo scalda i motori

Il torneo Palla Grossa sta per partire, con le squadre che si preparano alle sfide imminenti. Il Comune ha annunciato un bando che sarà valutato a breve, mentre le organizzazioni sportive attendono indicazioni ufficiali per definire i prossimi passi. La manifestazione si avvicina e tutto è pronto per l’inizio delle partite.

"Posso dire che siamo in attesa di valutare il bando annunciato dal Comune in vista delle rievocazioni storiche per il Settembre, prima di decidere: la nostra intenzione è quella di far sì che la Palla Grossa quest'anno si giochi, ma non nascondo che quanto avvenuto lo scorso anno ha creato disillusione e scoramento". Lo ha fatto sapere Gabriele Villoresi, facendo così il punto in merito all'eventuale edizione 2026 del Torneo della Palla Grossa dopo l'annullamento dello scorso anno. Adesso gli organizzatori cercano di voltare pagina e nella riunione tra i quattro quartieri tenutasi nei giorni scorsi si è parlato di una possibile ripartenza.