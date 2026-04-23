Dal 3 al 9 maggio 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane presentano diverse novità. Su Rai1 va in onda la nuova stagione di un reality show, mentre un noto conduttore di Mediaset lascia il programma di punta. La7 propone nuove serie e approfondimenti, mentre Tv8 e Nove confermano alcuni programmi di successo. Tra le altre novità, un ospite speciale sfida una celebre famiglia di soap opera, creando attenzione tra gli spettatori.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 3 al 9 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaio in Sorrento (44) 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (14) new M: Il Commissario Montalbano 5 R M: David di Donatello G: Buonvino: Misteri a Villa Borghese (12) new V: Dalla Strada al Palco Special (46) S: MilleUnaCover Sanremo (22) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (46) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1416) M: TIM Battiti Live Spring (23) G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Alex Bravo: Poliziotto a Modo Suo (16) new S: Amici di Maria De Filippi (89) nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS:.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 3-9 MAGGIO 2026: ALEX BRAVO SFRATTA GF VIP, ULISSE SFIDA I CESARONI

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