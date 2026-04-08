GF Vip 2026 | finale confermata il 5 maggio niente chiusura anticipata

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si svolgerà il 5 maggio, confermando il prolungamento del programma rispetto alla data inizialmente prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono previste chiusure anticipate. La programmazione rimane quindi invariata e la puntata finale sarà trasmessa nella data stabilita.

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente programmata per martedì 5 maggio, con una decisione che conferma il prolungamento del reality fino alla data stabilita. Niente chiusura anticipata, come invece circolava sui social a causa degli ascolti altalenanti: Mediaset ha confermato che il programma continuerà regolarmente fino al gran finale. Stop al raddoppio settimanale. Non solo la finale viene fissata al 5 maggio: a partire da mercoledì 22 aprile, il tradizionale raddoppio settimanale del GF Vip viene eliminato. La programmazione aggiornata sarà la seguente: Mercoledì 22 aprile: nuova puntata. Martedì 28 aprile: penultima puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip 2026: finale confermata il 5 maggio, niente chiusura anticipata GF Vip 2026, confermata Ilary Blasi: inizio, durata e primi concorrentiMediaset ha ufficializzato il Grande Fratello Vip 2026 tramite un comunicato stampa molto importante. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026 verso la chiusura anticipata, l’ultimatum di Mediaset Temi più discussi: Grande Fratello Vip, scatta il prolungamento: ecco quando ci sarà la finale; Grande Fratello Vip 2026, tutto sui concorrenti: i favoriti, le novità e perché sono famosi; La tensione è alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: la diretta di stasera; Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera. GF Vip 2026, Mediaset allunga il reality show: la data della finaleNessuna chiusura anticipata, nonostante i bassi ascolti. Mediaset avrebbe deciso di posticipare la finale del reality show condotto da Ilary Blasi ... today.it Grande Fratello Vip, finale confermata al 5 maggio: addio al raddoppio settimanale, la strategia MediasetLa finale del Grande Fratello Vip è stata ufficialmente fissata per martedì 5 maggio 2026, con una decisione che cambierà la programmazione abituale del reality. Niente chiusura anticipata, come ... comingsoon.it La prima Pasqua trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip porta con sé emozioni forti e un inevitabile carico di malinconia - facebook.com facebook