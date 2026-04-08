GF Vip 2026 | finale confermata il 5 maggio niente chiusura anticipata

Da tivvusia.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si svolgerà il 5 maggio, confermando il prolungamento del programma rispetto alla data inizialmente prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono previste chiusure anticipate. La programmazione rimane quindi invariata e la puntata finale sarà trasmessa nella data stabilita.

La finale del Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente programmata per martedì 5 maggio, con una decisione che conferma il prolungamento del reality fino alla data stabilita. Niente chiusura anticipata, come invece circolava sui social a causa degli ascolti altalenanti: Mediaset ha confermato che il programma continuerà regolarmente fino al gran finale. Stop al raddoppio settimanale. Non solo la finale viene fissata al 5 maggio: a partire da mercoledì 22 aprile, il tradizionale raddoppio settimanale del GF Vip viene eliminato. La programmazione aggiornata sarà la seguente: Mercoledì 22 aprile: nuova puntata. Martedì 28 aprile: penultima puntata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

gf vip 2026 finale confermata il 5 maggio niente chiusura anticipata
© Tivvusia.com - GF Vip 2026: finale confermata il 5 maggio, niente chiusura anticipata

GF Vip 2026, confermata Ilary Blasi: inizio, durata e primi concorrentiMediaset ha ufficializzato il Grande Fratello Vip 2026 tramite un comunicato stampa molto importante.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026 verso la chiusura anticipata, l’ultimatum di Mediaset

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, scatta il prolungamento: ecco quando ci sarà la finale; Grande Fratello Vip 2026, tutto sui concorrenti: i favoriti, le novità e perché sono famosi; La tensione è alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: la diretta di stasera; Grande Fratello Vip (3 aprile), anticipazioni: una big è uscita, Ibiza furiosa e polemiche. Chi viene eliminato stasera.

gf vip 2026 finaleGF Vip 2026, Mediaset allunga il reality show: la data della finaleNessuna chiusura anticipata, nonostante i bassi ascolti. Mediaset avrebbe deciso di posticipare la finale del reality show condotto da Ilary Blasi ... today.it

gf vip 2026 finaleGrande Fratello Vip, finale confermata al 5 maggio: addio al raddoppio settimanale, la strategia MediasetLa finale del Grande Fratello Vip è stata ufficialmente fissata per martedì 5 maggio 2026, con una decisione che cambierà la programmazione abituale del reality. Niente chiusura anticipata, come ... comingsoon.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.