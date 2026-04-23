Palermo stop ai fondi | la maggioranza assente blocca i progetti

A Palermo, la variazione di bilancio da milioni di euro non è stata approvata a causa dell’assenza dei consiglieri della maggioranza durante la seduta del Consiglio comunale. La mancanza di membri ha impedito l’approvazione dei progetti relativi ai fondi previsti per diverse iniziative. La seduta si è conclusa senza l’approvazione della variazione, lasciando sospesi i piani di utilizzo delle risorse finanziarie.

? Cosa sapere Assenza consiglieri maggioranza blocca variazione bilancio da milioni di euro al Consiglio di Palermo.. Fondi per cantieri alla Zisa e nuovi playground nei quartieri restano fermi in Aula.. L’assenza dei consiglieri della maggioranza durante la seduta odierna del Consiglio comunale ha bloccato la ratifica di una variazione di bilancio da milioni di euro, scatenando durissime critiche dalle opposizioni che denunciano una gestione distratta della città. Il provvedimento fermo in Aula riguardava risorse fondamentali per il tessuto urbano e sociale di Palermo. Tra i fondi previsti per l’approvazione figurano oltre 3 milioni di euro...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, stop ai fondi: la maggioranza assente blocca i progetti Notizie correlate Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persiI consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza... Biennale, l’Europa taglia 2 milioni: stop ai fondi per la RussiaLa Commissione europea ha deciso di bloccare i finanziamenti destinati alla Fondazione La Biennale di Venezia, un provvedimento che colpisce circa 2... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce; Biennale, la Commissione formalizza lo stop dei fondi e condanna la decisione di aprire ai russi; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti; Guerra e caro gasolio: stop ai rifiuti all’estero, in crisi 200 comuni. Palermo, stop all’aumento dell’Irpef: Riconosciuto il lavoroPALERMO – Il risultato raggiunto sull’addizionale Irpef rappresenta un passaggio politico di grande rilievo per la nostra città, a dichiararlo il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, parlando del man ... livesicilia.it Palermo, di Samy Patt - facebook.com facebook «Palermo nel mio cuore», aveva scritto lei su Instagram l'estate scorsa. E forse la scelta di fare le vacanze in Italia non era stata casuale x.com