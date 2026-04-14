La Commissione europea ha annunciato la sospensione di circa 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Fondazione La Biennale di Venezia. La decisione riguarda i fondi previsti per la prossima edizione della mostra internazionale d’arte. La misura si inserisce in un quadro di provvedimenti più ampi adottati dall’Unione Europea. La sospensione dei fondi entrerà in vigore prima della manifestazione prevista.

La Commissione europea ha deciso di bloccare i finanziamenti destinati alla Fondazione La Biennale di Venezia, un provvedimento che colpisce circa 2 milioni di euro in vista della prossima edizione della mostra internazionale d’arte. La manovra, formalizzata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (Eacea), scatta a causa della partecipazione russa alla manifestazione prevista per maggio, proprio mentre il presidente ucraino Zelensky è atteso domani a Roma per incontrare Meloni e Mattarella. L’intenzione di revocare o sospendere le sovvenzioni europee è stata comunicata ufficialmente tramite una lettera inviata dall’Eacea alla Fondazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, l’Europa taglia 2 milioni: stop ai fondi per la Russia

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