Il Comune di Milano ha dichiarato di non voler essere parte civile nel procedimento giudiziario riguardante piazza Aspromonte, annunciando anche che potrebbe portare la questione davanti alla Corte costituzionale. Nel frattempo, circolano voci su presunte pressioni di un ex primo cittadino su un ex amministratore di società sportiva per la questione dello stadio di San Siro. Il Comune ha inoltre confermato la propria partecipazione al processo riguardante un immobile noto come Hidden.

Il Comune di Milano conferma la volontà di partecipare al processo relativo all’immobile Hidden Garden di piazza Aspromonte come “ parte offesa ”, ma non intende aderire “ all’azione popolare ” avviata da un gruppo di cittadini, che si era costituito parte civile in sostituzione dell’amministrazione. La decisione è contenuta in una delibera di Giunta votata ieri, con la quale Palazzo Marino ha ribadito la linea già fissata nel febbraio 2024, quando era stato escluso l’interesse dell’Amministrazione a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aperti sulla vicenda. Anzi, nella scorsa udienza, prima che la giudice approvasse l’azione civile, Palazzo Marino si era detto assolutamente d’accordo con gli imputati del procedimento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Palazzo Marino sfida i cittadini: “Non saremo parte civile per piazza Aspromonte”. E minaccia di portare la questione alla Consulta. Intanto spuntano presunte pressioni di Sala su Scaroni per San Siro

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