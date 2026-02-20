Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei Giganti

Sodano e Gentile sono in corsa per la candidatura a sindaco di Agrigento, una sfida che si profila ancora aperta. La Lega, guidata dal vice presidente della Regione Luca Sammartino, ha convocato oggi una riunione a Catania per decidere chi sostenere. Tuttavia, al termine del vertice, non è stata presa alcuna decisione definitiva. La scelta tra i due nomi resta in bilico e potrebbe influenzare le future alleanze politiche. La decisione attende ancora un passo importante.

Il Centrodestra non ha trovato ancora unità sul nominativo da presentare agli elettori. Il ventaglio dei potenziali aspiranti candidati a sindaco della città dei Templi potrebbe riservare delle soprese L'atteso vertice, voluto oggi a Catania dalla Lega del vice presidente della Regione: Luca Sammartino, per la scelta dei candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative, si è chiuso con una "fumata nera" sulla designazione del futuro aspirante primo cittadino di Agrigento. L'incontro è iniziato alle ore 10. Poi, la pausa pranzo durante la quale, secondo indiscrezioni, gli attori del tavolo delle trattative si sarebbero divisi.