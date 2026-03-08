Longhi sul derby | L’Inter sta imparando a fare lo 0-0 Credo che sarà così anche contro il Milan

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato il prossimo derby di Milano, sottolineando che l’Inter sta acquisendo sicurezza nel giocare partite senza subire gol. Secondo Longhi, questa tendenza potrebbe continuare anche nella sfida contro il Milan, con i nerazzurri che stanno dimostrando di saper gestire meglio le situazioni di equilibrio in campo. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sui risultati che i due club otterranno.

Ospite a 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio', il giornalista Bruno Longhi ha commentato i principali temi calcistici italiani. A pochi giorni dal derby di Milano, non poteva mancare il suo pensiero sulla stracittadina. Ecco, quindi, le sue dichiarazioni. "Mi soffermerei sul derby. Quello che accadrà dopo chi lo sa? Incideranno anche gli infortuni e il morale dopo il derby. Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Longhi e la previsione per il derby: «L'Inter può giocare anche per lo 0-0. Il Milan? Avrei evitato la frase di Leao…»

Milanese parla così del derby: «Il Milan può fare uno scherzo all'Inter. Chi sarà decisivo? Dico lui…»

