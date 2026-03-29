Residenza d’artista Da Carrara a Ingolstadt

Una residenza d’artista si svolge tra Carrara e Ingolstadt, concentrandosi sulla relazione tra materia, territorio ed esperienza. È stato scelto un artista italiano per partecipare a questa iniziativa promossa dalla città tedesca. La residenza mira a favorire un dialogo creativo tra le pratiche artistiche e i contesti locali, con l’obiettivo di esplorare i legami tra l’ambiente e l’arte contemporanea.

L’arte nella ricerca della relazione tra materia, territorio ed esperienza. E’ quella di Andrea Polenta, selezionato dalla città di Ingolstadt per la propria residenza d’artista. E in Germania proseguirà la sua esperienza. L’artista carrarino Andrea Polenta è stato infatti selezionato dalla città di Ingolstadt per partecipare a una residenza d’artista a ottobre in Germania. Dopo gli studi di architettura ha intrapreso un percorso intimo legato in particolar modo proprio a Carrara e al rispetto per la natura. Polenta per le sue opere utilizza materiali organici e di riuso, tra cui la marmettola, proveniente dalla lavorazione del marmo, per indagare tematiche legate al rispetto ambientale e porre attenzione su questo materiale vivo e naturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residenza d’artista Da Carrara a Ingolstadt Articoli correlati Audi Q5 e-hybrid, da Milano a Massa Carrara: la plug-in che vuole togliere l’ansia da colonninaPiù autonomia elettrica dichiarata, due livelli di potenza e una funzione pensata per “ricaricare” la batteria anche mentre si viaggia Silenziosa in... Leggi anche: Carrara rivive: arte e cultura in ex spazi ERP, un piano da 300 Contenuti e approfondimenti su Residenza d'artista Da Carrara a... Temi più discussi: Residenza d’artista Da Carrara a Ingolstadt; Residenze d'artista 2026-2027: Paolo Fresu cerca giovani talenti under 35. Come partecipare; Il progetto Monasteri dell’Arte ripensa i luoghi della spiritualità come residenza artistica. Per l’Italia c’è Parma; Residenze d’Artista, primo incontro con Numero Cromatico. L’Aquila 2026: al via Habitat – Residenze d’Artista con Numero CromaticoParte Habitat – Residenze d’Artista a L’Aquila Capitale Cultura 2026: laboratori con Numero Cromatico aperti ai cittadini. laquilablog.it «Spazi in cui l’arte possa crescere libera»: la residenza d’artista secondo Nicoletta RusconiFondata da Nicoletta Rusconi nel 2017 con l’obiettivo di promuovere gli artisti in un contesto svincolato dalle dinamiche commerciali, Cascina I.D.E.A. è oggi una residenza d’artista indipendente ... exibart.com I leader della maggioranza si sono riuniti nella residenza della premier appena fuori Roma facebook Ho ricevuto oggi in Residenza un gruppo di lettori del quotidiano @Corriere, accompagnati dal giornalista Massimiliano Del Barba, che prendono parte ad un viaggio culturale alle Isole Lofoten organizzato da InViaggio, il progetto multimediale del Corriere de x.com