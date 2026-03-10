Si conclude con La Cantadora la residenza artistica di Agata Marchi
Mercoledì 11 marzo alle 20.30 nella Sala Astràgali di Lecce si conclude la residenza artistica di Agata Marchi con lo spettacolo “La Cantadora”. Questo evento chiude il ciclo di attività inserite nel progetto “Caleidoscopi” di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro, che coinvolge attori e attrici italiani ed europei. La serata rappresenta il momento finale di un percorso artistico portato avanti dall’artista durante la residenza.
Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) LECCE - Si chiude con lo spettacolo “La Cantadora”, mercoledì 11 marzo, alle 20.30, nella Sala Astràgali di Lecce, la residenza artistica di Agata Marchi, nell’ambito di “Caleidoscopi”, il nuovo progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro, nel quale attrici e attori italiani ed europei hanno l’occasione di approfondire la loro traiettoria artistica in un percorso di ricerca in relazione con la comunità, restituendo al pubblico uno spettacolo o una dimostrazione del percorso artistico. In questa occasione... 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Articoli correlati
Alle Isole Tremiti si conclude la residenza Lupi 2Proiezioni finali a San Domino per il progetto sostenuto da Mic e Siae nell’ambito di 'Per Chi Crea'.
La Fiamma di Agata celebra la comunità e si conclude“Agata si fa comunità”: nel segno della fiamma che unisce, l’evento conclusivo del palinsesto La Fiamma di Agata Fonte foto: Valentina GiuaC’è una...