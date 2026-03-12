La Volta Buona pagelle del 12 marzo | Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti 9 il ricordo di Magalli 8

Nella puntata de La Volta Buona del 12 marzo, si è ricordata Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni poche ore prima della trasmissione a causa di un tumore al pancreas. Durante lo show, la conduttrice ha pianto parlando di lei, mentre Magalli ha espresso un ricordo personale. La puntata ha anche attribuito un voto di 9 a Balivo e 8 a Magalli.

La Volta Buona apre la puntata del 12 marzo nel ricordo di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scomparsa a poche ore dalla messa in onda della trasmissione a soli 76 anni dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Solo un mese fa la presentatrice era stata ospite del salotto di Caterina Balivo dove aveva raccontato non solo la sua battaglia, ma anche la voglia di vivere e di continuare a sorridere. In studio la Bonaccorti aveva scherzato con Giancarlo Magalli, definito il suo "figlio televisivo", e aveva ricordato gli anni di Non è la Rai con Yvonne Sciò e Antonella Elia. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in tv.