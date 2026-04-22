Ucciso a coltellate in strada a Padova indagato per omicidio l'amico e socio in affari di Marco Cossi

Nella notte tra domenica e lunedì a Padova, un uomo di 48 anni è stato colpito a morte con diverse coltellate in strada. La polizia ha indagato per omicidio un 47enne che era amico e socio in affari della vittima. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire i dettagli dell’accaduto. La scena del delitto si trova in una zona frequentata pubblicamente, dove sono stati trovati gli elementi utili alle indagini.

Indagato per omicidio Samuele Donadello, 47 anni, amico e socio di Marco Cossi, il 48enne ucciso a coltellate a Padova nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. Il movente del delitto potrebbe essere legato a questioni di affari societari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Marco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un... Marco Cossi ucciso a coltellate in strada a Padova, una persona interrogata per 10 ore: attesa svolta nel casoMarco Cossi, 48 anni, è stato ucciso con numerose coltellate in strada a Padova nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ucciso a coltellate a Padova, una persona sotto interrogatorio; Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, finito sotto torchio per 10 ore; Marco Cossi ucciso a coltellate, gli amici: Era tornato dall'Inghilterra per prendersi cura della mamma, la sera non usciva mai; Per l'omicidio di Marco Cossi a Padova una persona è sotto interrogatorio. Marco Cossi ucciso a coltellate, il sospettato si presenta in Questura: interrogato per 10 orePADOVA - Si è presentato in Questura di prima mattina e alle 8 si è seduto su una sedia all’interno dell’ufficio della squadra mobile da dove è uscito dopo ... ilgazzettino.it Marco Cossi ucciso a coltellate, i titolari del bar Centralino: «Un uomo molto gentile, ci aiutava anche a sistemare»SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Ci sono luoghi che sanno custodire meglio di altri il ritratto vero di una persona. Per Marco Cossi, uno di questi posti era il bar Centralino, in via Padova ... ilgazzettino.it +++ OMICIDIO COSSI, LA SVOLTA: SI COSTITUISCE L'AMICO +++ Samuele Donadello indagato a piede libero per l’uccisione di Marco Cossi dopo che martedì 21 aprile ha risposto per oltre dieci ore alle domande degli investigatori. Da chiarire ancora il mo - facebook.com facebook Padova, ancora senza volto il killer di Marco Cossi. Ieri interrogata una persona per tutto il giorno. Non si sa chi sia né il suo eventuale coinvolgimento nel delitto. x.com