Nelle prime ore di oggi, la Squadra Mobile di Padova ha arrestato un uomo di 47 anni in carcere con un’ordinanza di custodia cautelare. La misura è stata emessa nei suoi confronti, in relazione all’omicidio di Marco Cossi. L’indagine è condotta dalle autorità locali e l’arresto segue le verifiche condotte nelle ultime settimane. La polizia prosegue con ulteriori accertamenti sulla vicenda.

La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito nelle prime ore di questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47enne padovano, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di Marco Cossi. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Padova, è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale al termine delle prime fasi investigative condotte dagli inquirenti. Il delitto si è consumato nella notte tra domenica e lunedì, quando la vittima è stata colpita con diverse coltellate. Marco Cossi è stato rinvenuto in via dei Colli ancora in vita, ma in condizioni disperate.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Padova, omicidio Cossi: arrestato un 47enne

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La Squadra Mobile della Questura di Padova ha eseguito questa mattina l'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Samuele Donadello, 47 anni, per l'omicidio di Marco Cossi. Il 48enne è stato ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio x.com