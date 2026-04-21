Padova | omicidio Marco Cossi persona interrogata per ore

A Padova, una persona è stata interrogata per diverse ore presso la Questura in relazione all’omicidio di un uomo di 48 anni, ritrovato lunedì lungo una strada sterrata con circa quindici ferite da arma da taglio sul corpo. L’indagine è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla posizione della persona ascoltata o sui motivi dell’interrogatorio.

Una persona è sottoposta a un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle ore 8, in relazione all’omicidio di Marco Cossi, l’uomo di 48 anni trovato morto lunedì lungo una strada sterrata della città, con i segni di una quindicina di coltellate sul corpo. L’interrogatorio è condotto dal pm di turno e dalla Squadra Mobile padovana. Cossi, originario di Latisana, in provincia di Udine, ma residente a Tencarola di Selvazzano, a Padova, trovato il corpo in condizioni disperate in mezzo alla strada in via Isonzo. All’arrivo dei soccorsi, era già senza vita. A quanto emerso da una prima ricostruzione, riporta Tgcom24, non si sarebbe trattato di una rapina, in quanto il 48enne aveva ancora con sé il portafogli e il telefonino.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Padova: omicidio Marco Cossi, persona interrogata per ore Notizie correlate Ucciso a coltellate a Padova, una persona interrogata da oreUna persona è sottoposta a un interrogatorio nella Questura di Padova, dalle ore 8. Leggi anche: Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, sotto torchio da ore Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ucciso con 15 coltellate a Padova, si cerca l'aggressore, mistero sul movente; Il ritratto di Marco Cossi, il friulano assassinato questa notte a Padova; Il ricordo dei vicini: Marco era un uomo gentile, educato e sempre disponibile; Omicidio a Padova, il 48enne Marco Cossi accollato in piena notte vicino a un parco. La polizia a caccia dell'assassino. Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, sotto torchio da oreUna persona interrogata in questura. L’uomo, 48 anni, avrebbe dovuto avviare con un socio un’attività di food truck proprio il giorno in cui è stato ammazzato ... ilrestodelcarlino.it Svolta nell'omicidio Marco Cossi, c'è un sospettatoDopo poco più di 24 ore dal delitto di Brusegana, gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno prelevato un uomo dalla sua abitazione: è sotto torchio negli uffici di piazzetta Palatucci ... padovaoggi.it FRIULANO UCCISO A PADOVA: UNA PERSONA INTERROGATA PER ORE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/omicidio-padova-marco-cossi-persona-interrogatorio-21-aprile-2026/ facebook