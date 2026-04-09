Tutto sulla Milano Marathon 2026 Metropoli ’invasa’ da 15mila runner Tra strade chiuse e mezzi deviati

Domenica, la città ospiterà oltre 15.000 partecipanti alla Milano Marathon 2026, con le principali strade chiuse al traffico e mezzi pubblici deviati. La corsa si svolgerà su un percorso di 42,195 chilometri che attraverserà quartieri storici e moderni, coinvolgendo diverse zone della metropoli. Le autorità hanno predisposto interventi per la gestione della viabilità e la sicurezza durante l’evento.

La città si prepara ad accogliere domenica oltre 15mila runner che parteciperanno alla Milano Marathon 2026 trasformando le principali arterie urbane in un campo di gara lungo 42,195 chilometri che attraverserà quartieri storici e contemporanei. La partenza è fissata alle 8.15 da corso Sempione con arrivo in piazza Duomo. Un percorso che, nelle intenzioni degli organizzatori, unisce sport e identità urbana, confermando Milano come una delle capitali europee del running. Il dato più significativo resta quello internazionale: circa il 65% degli iscritti proviene dall’estero, con una forte presenza da Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Irlanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviati Il presidente Mattarella a Milano per le Olimpiadi: strade chiuse, divieti (e mezzi deviati)Il programma della visita e degli appuntamenti istituzionali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del capo dello Stato Sergio Mattarella e i... Half Marathon Firenze 2026: strade chiuse e bus deviati domenica 29. I provvedimenti della viabilitàA partire dalle 8:00 e fino alle 13:00, come avviene normalmente durante eventi sportivi di grande partecipazione, entreranno in vigore deviazioni... Wizz Air Milano Marathon 2026: Official 3D Course Preview Temi più discussi: Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviati; Maratona di Milano 2026, guida completa: percorso, orari, pettorali e tutto quello che c’è da sapere; Dole Italia corre con la Wizz Air Milano Marathon 2026; WIZZ AIR MILANO MARATHON 2026, Superati i 15 mila iscritti alla Wizz Air Milano Marathon!. Tutto sulla Milano Marathon 2026. Metropoli ’invasa’ da 15mila runner. Tra strade chiuse e mezzi deviatiDomenica mattina la corsa che richiama atleti da tutta Europa e promuove le staffette di solidarietà. Partenza fissata alle 8 da corso Sempione, ultimi arrivi previsti in piazza Duomo intorno alle 13. ilgiorno.it Wizz Air Milano Marathon sold out: 15.000 runner pronti a invadere la cittàMilano Marathon 2026 sold out con 15.000 partecipanti. Domenica 12 aprile la città si accende tra sport, energia e condivisione. milanosportiva.com Domenica 12 aprile, 12 squadre e 2 maratoneti scenderanno in strada con Still I Rise per correre la Milano Marathon. Le iscrizioni sono chiuse, ma la corsa è ancora tutta da fare. Sarai a Milano Vieni a fare il tifo per le nostre squadre e, se puoi, supportali! O - facebook.com facebook Anche Lilt corre alla Milano Marathon per sostenere i piccoli pazienti oncologici #lilt x.com