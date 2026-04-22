Padova sparano dall' auto con un' arma da softair contro un gruppo di ciclisti

A Padova, due giovani di 18 anni sono stati denunciati dopo aver sparato con un'arma da softair da un'auto contro un gruppo di ciclisti. Gli arresti sono stati possibile grazie alle testimonianze raccolte sul luogo e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Una bravata che poteva avere conseguenze pericolose. Due 18enni sono stati denunciati dai Carabinieri di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, per getto pericoloso di cose: avrebbero sparato con una carabina ad aria compressa da un'auto in corsa contro un gruppo di ciclisti., L'episodio sarebbe avvenuto il 6 aprile scorso, Lunedì dell'Angelo, quando i militari, su richiesta della Centrale Operativa di Abano Terme, sono intervenuti a Vò Vecchio. Qui, poco prima, un ciclista era stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini, esplosi presumibilmente con un fucile ad aria compressa, dal passeggero di una vettura che poi si era velocemente allontanata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, sparano dall'auto con un'arma da softair contro un gruppo di ciclisti Notizie correlate Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enniPadova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Debito di gioco e violenze con arma softair, omicidio a Roma: vittima si lancia dal terrazzo, 49enne arrestatoEseguito un arresto per omicidio preterintenzionale a Roma, dove un uomo di 49 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciati; COLLI EUGANEI | Sparano dall'auto a dei ciclisti: denunciati due 18enni; 'Si rifiuta di abbassare la musica per il lutto di Khamenei e gli sparano'. Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciati(ANSA) - PADOVA, 22 APR - I Carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti nel padovano per getto pericoloso di cose, poiché ... gazzettadiparma.it Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enniPadova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Episodio choc a Vo’ Vecchio (frazione del comune di Vo’), in provincia di Padova. I carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio in affari - facebook.com facebook 22/4/26. Il sindaco di Chioggia ricorda che,con decreto del Prefetto,come già dal 3 al 12/4,sono definite 2"zone rosse"a Sottomarina dal 24/4 al 3/5: divieto di stazionare nell'area del capolinea dei bus (viali Padova,Umbria,Trieste,Mantova) e Lungomare(tra via x.com