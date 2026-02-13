In overdose da eroina nel parco di Tor Bella Monaca salvato con il Naloxone

In overdose da eroina nel parco di Tor Bella Monaca. A salvarlo l'unità itinerante di Villa Maraini-Croce Rossa. L'ultimo episodio, di cui non era stata ancora data notizia, ha riguardato un uomo di 55 anni soccorso nel parco di Tor Bella Monaca durante uno dei consueti giri di perlustrazione effettuati dagli operatori a bordo della Jeep della Croce Rossa. L'uomo, subito dopo aver acquistato una dose di sostanza, si era recato nel parco per consumarla, nel tentativo di alleviare i sintomi dell'astinenza. La paura di essere scoperto lo avrebbe però spinto ad assumere la sostanza in un'unica soluzione, provocando un'overdose.