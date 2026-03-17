Escursionista precipita in un canalone e muore | un amico prova a salvarlo ma rimane bloccato Ferito un altro compagno caduto poco più avanti

Un escursionista è morto dopo essere caduto in un canale mentre era in compagnia di altri quattro amici a Seren del Grappa. Un amico ha tentato di salvarlo e si è infortunato nel tentativo, mentre un altro compagno è caduto poco più avanti riportando ferite. La squadra di soccorso ha raggiunto il luogo e ha recuperato il corpo dell’uomo.

SEREN DEL GRAPPA - Un escursionista è precipitato in un canale ed è morto davanti ai cinque amici che erano con lui. Il drammatico incidente è avvenuto oggi, martedì 17 marzo, intorno a mezzogiorno, vicino al bivacco Murelon. Uno dei suoi compagni d'escursione ha provato a scendere per salvarlo ma è rimasto bloccato a sua volta nel pendio e, poco più avanti, un altro loro amico è precipitato ferendosi al volto. La ricostruzione Dalle prime informazioni, partiti dopo aver lasciato l'auto parcheggiata al Rifugio Bassano, i sei amici si stavano avvicinando al Bivacco Murelon Scopel, posto a 1.483 metri sul Col dell'orso nel Massiccio del Grappa, quando, 200 metri prima, uno aveva perso l'equilibrio sul sentiero innevato ed era finito in un canale sottostante, fermandosi 250 metri più in basso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Escursionista precipita in un canalone e muore: un amico prova a salvarlo ma rimane bloccato. Ferito un altro compagno caduto poco più avanti Articoli correlati Leggi anche: Precipita nel canalone e muore sotto gli occhi degli amici. Fabrizio era un escursionista esperto Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpoMERANO - Tragedia in Alto Adige dove uno scalatore oggi, venerdì 23 gennaio, ha perso la vita, mentre si stava recando a una cascata di ghiaccio... Contenuti utili per approfondire Escursionista precipita Temi più discussi: Escursionista precipita per 20 metri tra le rocce, gli amici scendono la parete per soccorrerlo ma lui muore nel tragitto verso l'ospedale; Escursionista precipita dal sentiero e perde la vita: un amico cammina un'ora per chiedere aiuto; Cade con la mountain bike e precipita per 20 metri: morto un escursionista; Escursionista 40enne bloccata dalla frana durante il giro del lago del Corlo. Scivola sul sentiero coperto di neve e precipita per decine di metri in un canalone: paura per un escursionista di 48 anniANDREIS (PORDENONE). Momenti di paura per un uomo che si trovava a camminare lungo un sentiero coperto dal manto nevoso, quando ad un certo punto è scivolato precipitando in un canalone, per decine di ... ildolomiti.it Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa per aiutare altri due scialpinisti: sospese le ricerche di un 61enneSono state sospese le ricerche del 61enne Rodolfo Franguelli, escursionista caduto in un crepaccio sul Monte Rosa sabato 28 febbraio per salvare altri ... fanpage.it Un scialpinista precipitato dalla vetta del Monte Cusna, un’escursionista scivolata sul versante sud-ovest e un altro scialpinista bloccato sul Monte La Piella: tutti recuperati grazie all’intervento del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso - facebook.com facebook