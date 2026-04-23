Durante la trasmissione di La7, il commentatore ha criticato la conduttrice per un suo intervento riguardante il decreto sulla sicurezza, chiedendosi il motivo di un atteggiamento così deciso. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione del decreto e sulla sua possibile modifiche, con il commentatore che ha espresso una posizione netta sulla questione dell’espulsione, definendola un punto fermo e senza possibilità di discussione.

"Perché si impunta così tanto? Per non dover ammettere di aver sbagliato a scrivere il decreto?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Italo Bocchino, collegato con Otto e mezzo su La7, a proposito di Giorgia Meloni e del dl Sicurezza in materia di immigrazione e rimpatri. "In Italia c'è una norma che prevede che l’immigrato irregolare debba essere rimpatriato e c'è la possibilità per l'immigrato di chiedere di essere rimpatriato e questo rimpatrio viene fatto utilizzando anche le organizzazioni umanitarie. Ovviamente per favorire questo, che è una norma penale, ecco un incentivo agli avvocati, perché altrimenti non avrebbero assistenza. Uno che vuole rientrare nel proprio Paese ha bisogno di assistenza", ha replicato il direttore editoriale del Secolo d'Italia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Italo Bocchino stronca Lilli Gruber: "Espulsione, punto e stop"

Notizie correlate

Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: "Porta rispetto, non sei conduttore"Momento di tensione tra Italo Bocchino e Massimo Giannini nel corso dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7.

Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: "Basta prendere un vocabolario..."A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 di Lilli Gruber, si parla del referendum e del comizio di Giorgia Meloni a Milano, al...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni Ungheria, si accende il dibattito tra Bocchino e Giannini: Gruber interviene e toglie i microfoni; Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: Porta rispetto, non sei conduttore; Otto e Mezzo, puntata integrale del 22/4/2026; Giannini incalza Bocchino: Trump ha fatto anche cose buone come Mussolini, la risposta: Anche il tuo amico Stalin.

Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: Porta rispetto, non sei conduttoreDifendendo la posizione di Meloni e l’amicizia della premier con Orban, Bocchino si è detto contento della vittoria di Magyar che rappresenta una destra più popolare e europeista in Ungheria, ma ... virgilio.it

Otto e mezzo, Bocchino difende il Decreto Sicurezza: Nel solco della legge esistenteNel corso della puntata di mercoledì 22 aprile della trasmissione Otto e Mezzo su La7, condotta da Lilli Gruber, è intervenuto Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia, per difendere la norma ... msn.com

#ottoemezzo Italo Bocchino difende la norma sul rimpatrio dei migranti contenuta nel Decreto Sicurezza convertito in legge - facebook.com facebook

Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Andrea Scanzi, Italo Bocchino, Emiliano Fittipaldi, Cathy La Torre e Michela Ponzani. x.com