Durante la trasmissione Otto e Mezzo di La7, Lilli Gruber ha aperto il dibattito sul referendum e sul comizio di Giorgia Meloni a Milano, tenutosi al teatro Franco Parenti, dove si è concentrata sulla mobilitazione del fronte del Sì. Nel corso della puntata, Italo Bocchino ha commentato con toni critici, invitando a evitare l’uso di linguaggi troppo semplicistici.

A Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico di La7 di Lilli Gruber, si parla del referendum e del comizio di Giorgia Meloni a Milano, al teatro Franco Parenti, per tirare la volata al fronte del Sì. Le parole della premier sono piuttosto chiare: "Non abbiate mai paura della libertà del vostro pensiero, mai paura di scegliere quello che è giusto. Non abbiate paura del merito delle cose, di preferire il popolo alle caste e di fare quel che è necessario per mettere l'Italia in grado di correre e tornare a stupire". E ancora: "Fidatevi della vostra intelligenza e mai degli slogan troppo semplici su materie troppo complesse, perché nella eccessiva semplificazione si nascondono sempre delle trappole". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Italo Bocchino punge la Gruber: "Basta prendere un vocabolario..."

