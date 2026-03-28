A Cesenatico si svolgono varie iniziative per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. La giornata vede la partecipazione di figure pubbliche e un programma di eventi distribuiti nel centro cittadino. La manifestazione coinvolge cittadini e associazioni locali, con momenti dedicati a ricorrenze storiche e cerimonie commemorative.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25 aprile alle ore 9 con la deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani: Ponte Ruffio, la Rocca di Cesena e il Cimitero Cittadino Cesenatico celebra l’81 Anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un ricco cartellone di eventi e iniziative. L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25 aprile alle ore 9 con la deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani: Ponte Ruffio, la Rocca di Cesena e il Cimitero Cittadino. Per le iniziative collaterali, si parte il 10 aprile alle 20. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventi

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