Chi ha progettato la Vespa? Corradino D' Ascanio storia di un genio

Corradino D'Ascanio, l’ingegnere aeronautico che ha progettato la Vespa, è una figura che spesso viene ricordata solo per il suo veicolo iconico. Ma dietro quella due ruote c’è una storia fatta di invenzioni e soluzioni nate in hangar e officine, che hanno cambiato il modo di muoversi delle persone. È stato lui a portare l’ingegneria aeronautica sulle strade, rendendo la mobilità accessibile a tutti.

Centotrentacinque anni dopo la nascita (Popoli, 1° febbraio 1891), Corradino D'Ascanio resta uno di quei personaggi che sfuggono alle etichette. Sì, è "il papà della Vespa", ma prima ancora è un ingegnere che ragiona con idee moderne per la sua epoca, che puntano ad alleggerire, semplificare, rendere accessibile. Dalla ricerca sul volo verticale alle soluzioni pratiche per la mobilità di massa, il suo filo rosso è sempre quello di progettare pensando a chi userà l'oggetto tutti i giorni, non a chi lo guarderà soltanto. In questo fotoracconto abbiamo condensato dieci scatti, dieci idee, per mostrare come un'esperienza aeronautica si possa trasferire in scooter, motocarri, fuoribordo e perfino microvetture.

