Osvaldo Bevilacqua a Verucchio per la prima puntata della trasmissione sui Borghi più belli d' Italia

A Verucchio è arrivato Osvaldo Bevilacqua, noto conduttore di Sereno Variabile. Con lui erano presenti la moglie Sandra e alcuni tecnici che hanno effettuato i sopralluoghi necessari per una nuova trasmissione dedicata ai Borghi più belli d'Italia. Le riprese della trasmissione sono previste per il mese di giugno.

A Verucchio è arrivato Osvaldo Bevilacqua. Lo storico conduttore di Sereno Variabile accompagnato dalla moglie Sandra e alcuni tecnici ha effettuato i sopralluoghi in vista di una nuova trasmissione, le cui riprese inizieranno a giugno. Il programma è dedicato ai Borghi più belli d'Italia e verrà.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate I Borghi più belli d’Italia, l’assembleaIl sindaco di Bagno Enrico Spighi e l’assessore al Turismo Mattia Lusini hanno preso parte, martedì 24 febbraio, ai lavori dell’assemblea regionale... Vipiteno, tra i Borghi più belli d’ItaliaNel cuore dell’Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d’Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata. Contenuti e approfondimenti Verucchio apre il nuovo programma Rai sui Borghi più belli di Italia: conduce il mitico Osvaldo BevilacquaAccompagnato dalla sindaca Lara Gobbi e dall'assessora alla cultura Maria Antonietta Pazzini, Bevilacqua si è soffermato soprattutto nella Pinacoteca comunale inaugurata lo scorso anno, nel Museo ... altarimini.it Osvaldo Bevilacqua/ Ho incontrato Papi e Padre Pio, ma Stallone mi asfaltò…Osvaldo Bevilacqua a tutto tondo dai Guinness World Records di Sereno Variabile all'incontro con Sylvester Stallone, ecco le sue parole. Ospite de I Lunatici, Osvaldo Bevilacqua si è raccontato a 360° ... ilsussidiario.net