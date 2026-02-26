I Borghi più belli d’Italia l’assemblea

Il sindaco di Bagno Enrico Spighi e l’assessore al Turismo Mattia Lusini hanno preso parte, martedì 24 febbraio, ai lavori dell’assemblea regionale dell’associazione ’ I Borghi più belli d’Italia ’ dell’ Emilia Romagna, presso la suggestiva Rocca di Dozza, in provincia di Bologna. "Un importante momento di confronto e condivisione – dicono – tra i piccoli comuni che fanno parte di questa prestigiosa rete, che rappresenta una risorsa fondamentale per rafforzare la collaborazione istituzionale, valorizzare le identità locali e promuovere il grande patrimonio artistico, culturale e paesaggistico che ogni borgo custodisce. Fare rete significa costruire insieme opportunità, condividere buone pratiche e lavorare per uno sviluppo sostenibile, che metta al centro la qualità della vita delle nostre comunità e l’attrattività dei nostri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

