Ostia via libera alle concessioni | la stagione riparte il 1° maggio

Il Consiglio di Stato ha autorizzato la ripresa delle concessioni balneari a Ostia, permettendo ai gestori di tornare al lavoro in vista della stagione estiva. La decisione arriva poco prima dell'apertura ufficiale delle spiagge prevista per il 1° maggio, e riguarda le autorizzazioni per le attività che operano lungo la costa della località. La questione delle concessioni era al centro di discussioni legali e amministrative negli ultimi mesi.

? Cosa sapere Il Consiglio di Stato sblocca le concessioni balneari di Ostia in vista del 1° maggio.. Il provvedimento permette la consegna delle aree ai vincitori dei bandi comunali.. Il Consiglio di Stato ha ribaltato il precedente blocco del TAR Lazio con un’ordinanza depositata il 21 aprile 2026, sbloccando le concessioni balneari di Ostia in vista della stagione che inizierà il 1° maggio. La decisione dei giudici, comunicata dall’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, punta a garantire la piena fruizione del litorale ai cittadini, riconoscendo l’urgenza dell’interesse pubblico. Il provvedimento permette...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia, via libera alle concessioni: la stagione riparte il 1° maggio Notizie correlate Ortona: 6 nuove concessioni, dal 15 maggio la stagione balneare parteSulle coste del Chietino, il 15 maggio segnerà l'inizio di una nuova stagione balneare definita da sei nuove concessioni demaniali. Stagione balneare al via il 17 maggio per Ostia, Castelporziano e Capocotta. Ecco chi aprirà e chi no(Adnkronos) – Il Campidoglio ha deciso: la stagione balneare a Ostia inizierà il 17 maggio ma per quella data molti stabilimenti balneare e quasi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ostia, stabilimenti e spiagge libere: quando inizia la stagione del mare di Roma. Le date, chi apre; Roma Ostia, firmate le prime concessioni per gli stabilimenti balneari: ecco chi riapre; Ostia, il Consiglio di Stato sblocca le concessioni balneari: accolto l’appello di Roma Capitale; Ostia, il Consiglio di Stato riapre la corsa alle concessioni: sbloccata la consegna delle aree ai nuovi assegnatari. Ostia, concessioni balneari: il Consiglio di Stato sblocca l’iterAccolto l’appello di Roma Capitale: superato lo stop del Tar Lazio, si accelera verso l’apertura degli stabilimenti sul litorale ... rainews.it Ostia, comincia la stagione balneare: firmate le prime concessioni agli stabilimenti. C'è il Village e il PliniusPassare una giornate estiva, comodi, su un lettino in riva al mare di Ostia torna ad essere alla portata ora che il Campidoglio ha firmato le prime cinque concessioni demaniali marittime ... ilmessaggero.it Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando ift.tt/X1gxwBW x.com