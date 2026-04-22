Stagione balneare al via il 17 maggio per Ostia Castelporziano e Capocotta Ecco chi aprirà e chi no

La stagione balneare a Ostia è prevista per il 17 maggio, secondo la decisione del Comune. Tuttavia, molte strutture degli stabilimenti e quasi tutti i chioschi di Capocotta non saranno pronti in tempo per quella data. La data di apertura è stata confermata, ma alcuni servizi non saranno ancora operativi al momento dell’inizio della stagione. La differenza tra le date di apertura e la disponibilità delle strutture è evidente.

(Adnkronos) – Il Campidoglio ha deciso: la stagione balneare a Ostia inizierà il 17 maggio ma per quella data molti stabilimenti balneare e quasi tutti i chioschi di Capocotta non saranno ancora agibili. Zero previsioni per i Cancelli di Castelporziano. E’ avvolto nelle nebbie il futuro della stagione balneare per Ostia, Castelporziano e Capocotta. L’unica notizia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Stagione balneare, lidi aperti dal 23 maggio: dai liberi accessi al divieto di plastica monouso, cosa prevede la nuova ordinanzaNella mattina di oggi, 8 aprile, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele... Ortona: 6 nuove concessioni, dal 15 maggio la stagione balneare parteSulle coste del Chietino, il 15 maggio segnerà l'inizio di una nuova stagione balneare definita da sei nuove concessioni demaniali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Turismo, al via la stagione balneare 2026: sicurezza e accoglienza al centro dell'ordinanza regionale; Riviera romagnola, stagione balneare al via il 16 maggio; Ostia, arrivano le concessioni e riaprono sette stabilimenti: Via alla stagione balneare; Mare vietato, in Sicilia off limits quasi un terzo del litorale. Puglia, stagione balneare al via il 23 maggio: nuove regole per lidi e accessi al mareStagione balneare in Puglia 2026 al via il 23 maggio: orari dei lidi, libero accesso al mare, disabili, controlli Arpa e divieti. pugliapress.org Stagione balneare 2026, via al confronto: sicurezza e servizi al centroSi è svolto ieri il confronto sulla stagione balneare 2026 tra istituzioni e operatori del settore, con l’aggiornamento dell’ordinanza regionale al centro del tavolo. All’incontro hanno partecipato Co ... ravennawebtv.it Sospensione per la stagione balneare: spiaggia e attività accessibili. Riapertura completa del tratto interessato, lavori di nuovo al via tra settembre e ottobre - facebook.com facebook In Emilia-Romagna la stagione balneare estiva si concluderà il 2 novembre e il servizio di salvamento sarà garantito dal terzo fine settimana di maggio fino al terzo fine settimana di settembre. Link all'articolo nel primo commento. x.com