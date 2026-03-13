Ostia sequestrate le cabine dello stabilimento balneare Il Venezia

A Ostia, le autorità hanno sequestrato le cabine dello stabilimento balneare “Il Venezia” nella giornata di oggi. L’operazione riguarda tutte le strutture presenti all’interno del complesso, che sono state sottoposte a sequestro. L’intervento si è svolto senza incidenti e senza coinvolgimento di altre parti. La vicenda si inserisce in un’azione di controllo condotta nelle ultime ore nel territorio.

Ostia, 13 marzo 2026 – Sequestrate le cabine presenti nello stabilimento balneare " Il Venezia " di Ostia. Il provvedimento è stato eseguito ieri mattina dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale della Procura della Repubblica di Roma, insieme al X Gruppo Mare della Polizia Locale e alla Guardia di Finanza del VI Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia. Il sequestro preventivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma e riguarda le cabine presenti all'interno dello storico stabilimento balneare. Secondo quanto emerso, i responsabili della società che gestisce la struttura risultano indagati in concorso tra loro per l'ipotesi di reato prevista dagli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione.