Sul litorale capitolino, un tratto di spiaggia frequentato come oasi naturista dal 1999 si trova ora in bilico a causa di complicazioni burocratiche e crescenti problemi di sicurezza. La zona, che si estende per circa duecento metri, rappresenta una tradizione radicata nel tempo, ma recenti difficoltà amministrative rischiano di mettere a rischio questa consuetudine, creando incertezza tra i frequentatori abituali.

Il litorale capitolino si trova davanti a un bivio che minaccia di cancellare una tradizione consolidata dal 1999, quando una decisione politica dell’allora sindaco Rutelli destinò duecento metri di spiaggia all’uso naturista. Oggi, l’area di Capocotta rischia di trasformarsi in un vuoto gestionale, con i fruitori che si trovano privi di servizi essenziali e vulnerabili a molestie e comportamenti intimidatori a causa della mancanza di una struttura di controllo. Il paradosso burocratico tra bandi limitati e obblighi continui. La gestione dell’Oasi, il chiosco storico che funge da punto di riferimento per la comunità naturista, è finita nel mirino di una serie di complicazioni amministrative nate con il bando del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capocotta, l’oasi naturista rischia il caos: tra burocrazia e insicurezza

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