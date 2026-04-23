Ospedale Israelitico | via libera al piano torna la piena autonomia

Il tribunale di Roma ha approvato il piano concordatario dell'Ospedale Israelitico, con l'ok dell’80% dei creditori. Questa decisione permette all’ospedale di tornare a operare con piena autonomia, dopo aver presentato il piano che era stato condiviso dalla maggioranza dei soggetti coinvolti. La procedura legale si è conclusa con l’omologa, consentendo all’istituto di continuare la propria attività senza ulteriori impedimenti.

? Cosa sapere Il tribunale di Roma omologa il piano concordatario dell'Ospedale Israelitico approvato dall'80% dei creditori.. La struttura recupera l'autonomia gestionale con un piano di rientro debiti in 5 anni.. Il tribunale di Roma ha ufficialmente approvato il piano concordatario dell’ospedale Israelitico, permettendo alla struttura sanitaria di recuperare la piena autonomia gestionale del proprio patrimonio dopo le difficoltà finanziarie che l’avevano colpita. La decisione arriva dopo l’avvio della procedura nel 2024 e sancisce la validità del piano sottoscritto lo scorso dicembre, al quale aveva aderito l’80% dei creditori. Attualmente la gestione dell’ente è affidata al commissario straordinario Antonio Maria Leozappa, mentre la difesa legale dell’ospedale è stata curata dall’avvocato Marotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Israelitico: via libera al piano, torna la piena autonomia Notizie correlate Calabria: addio al commissariamento, la sanità torna in autonomiaLa gestione della sanità in Calabria cambia volto proprio in queste ore, con la decisione ufficiale di porre fine al commissariamento regionale che... Terni, attivazione della ‘Disability Card: “Approccio inclusivo per garantire diritti e piena autonomia”Una votazione unanime ha accompagnato l’atto di indirizzo presentato dalle forze di opposizione del Comune di Terni. Una raccolta di contenuti Si parla di: Si chiude concordato per l’ospedale Israelitico di Roma, tutti i creditori saranno saldati in 5 anni; Si chiude concordato per l’ospedale Israelitico di Roma, tutti i creditori saranno saldati in 5 anni. Lazio. Via libera ad accreditamento per 35 nuove struttureTra le realtà interessate, l'ospedale Israelitico di Roma, la Casa di Cura S. Anna di Pomezia e la Rsa Mater Dei. Dallo scorso 9 aprile ad oggi, Zingaretti ha firmato 112 decreti di accreditamento ... quotidianosanita.it