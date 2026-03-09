Terni attivazione della ‘Disability Card | Approccio inclusivo per garantire diritti e piena autonomia

A Terni, le forze di opposizione del Comune hanno presentato un atto di indirizzo che ha ricevuto un’approvazione unanime. La misura prevede l’attivazione della ‘Disability Card’, uno strumento pensato per favorire un approccio più inclusivo e garantire diritti e autonomia alle persone con disabilità. La decisione è stata adottata durante una votazione che ha visto il consenso di tutti i presenti.

Una votazione unanime ha accompagnato l'atto di indirizzo presentato dalle forze di opposizione del Comune di Terni. Il documento è stato esposto da Marco Celestino Cecconi (Fratelli d'Italia) nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì 9 marzo e fa riferimento alla possibilità di dotarsi della 'Disability Card' per consentire – ai titolari della carta – ottenere importanti benefici e facilitazioni. A margine l'esponente di Fratelli d'Italia ha dichiarato: "Sottoscrivere al più presto una Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità - per l'adozione anche a Terni della cosiddetta Disability Card.