In Calabria si conclude ufficialmente il commissariamento della sanità, avviato sedici anni fa. La gestione del settore sanitario torna ora sotto il controllo diretto delle autorità regionali, ponendo fine a un lungo periodo di amministrazione straordinaria. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un cambiamento significativo per il sistema sanitario locale.

La gestione della sanità in Calabria cambia volto proprio in queste ore, con la decisione ufficiale di porre fine al commissariamento regionale che si trascina da sedici anni. La notizia, che sta attraversando l’intera regione scatenando un clima di ottimismo che coinvolge diverse forze politiche, segna il passaggio a una nuova stagione gestionale per l’intero sistema sanitario calabrese. Il traguardo raggiunto dopo sedici anni di gestione straordinaria. L’atmosfera che si respira nelle province calabresi è quella di un cambiamento profondo, alimentato dalla conferma di un impegno preso tempo fa durante la chiusura della campagna elettorale regionale a Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: addio al commissariamento, la sanità torna in autonomia

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