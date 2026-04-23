Ospedale di Lanciano | horror in cucina tra carcasse e parassiti

Il 10 marzo, i Nas hanno scoperto carcasse di animali e parassiti nel centro di preparazione dei pasti di un ospedale a Lanciano. Durante un’ispezione, sono stati rilevati materiali non idonei all’uso alimentare e condizioni igieniche carenti. La scoperta ha portato a un intervento immediato per la messa sotto sequestro delle aree interessate e a verifiche sulla gestione del servizio di ristorazione dell’istituto.

? Cosa sapere I Nas scoprono carcasse e parassiti nel centro cottura dell'ospedale di Lanciano il 10 marzo.. Taglieri e Paolucci presentano interpellanza alla Regione Abruzzo per il fallimento dei controlli sanitari.. I Nas di Pescara e il Sian hanno scoperto carcasse di animali in decomposizione, ratti e blatte all’interno del centro cottura dell’ospedale di Lanciano lo scorso 10 marzo, scatenando un’interpellanza urgente tra Taglieri e Paolucci verso la Regione. Il quadro rilevato dalle autorità sanitarie nel cuore del presidio ospedaliero è stato definito agghiacciante. Non si è trattato di un semplice disordine, ma di uno strato di sporco organico accumulato nel tempo, una condizione che ha colpito direttamente il servizio di preparazione pasti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Lanciano: horror in cucina tra carcasse e parassiti Notizie correlate Cucina ospedale Lanciano chiusa: pasti da Chieti, zeroLa cucina dell’ospedale Renzetti a Lanciano è stata temporaneamente sospesa dopo un controllo dei Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni che ha... Ospedale Lanciano: cucina riapre dopo lavori NASLa cucina dell’ospedale di Lanciano ha riaperto le sue porte oggi, martedì 17 marzo 2026, dopo una breve ma intensa sospensione delle attività. Tutti gli aggiornamenti Nuovo ospedale di Lanciano, ok piano di fattibilità tecnico economicaLa Asl Lanciano Vasto Chieti ha approvato il Piano di fattibilità tecnico economica del nuovo ospedale di Lanciano, il documento fondamentale per avere accesso al finanziamento e procedere al bando di ... ansa.it Cucina dell'ospedale di Lanciano chiusa da Nas, Asl 'pasti garantiti'(ANSA) - LANCIANO, 11 MAR - Sarà regolarmente garantito il vitto ai pazienti dell'ospedale di Lanciano, dopo che ieri, a seguito di una verifica ispettiva, i Carabinieri dei Nas hanno rilevato nel ... notizie.tiscali.it