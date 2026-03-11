Cucina ospedale Lanciano chiusa | pasti da Chieti zero

La cucina dell’ospedale Renzetti di Lanciano è stata chiusa temporaneamente dopo un controllo dei Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni. Durante l’ispezione sono state riscontrate carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di preparazione dei pasti. Da quel momento, i pasti vengono forniti da un centro di Chieti, mentre nessun pasto viene più preparato internamente nell’ospedale.

La cucina dell'ospedale Renzetti a Lanciano è stata temporaneamente sospesa dopo un controllo dei Carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni che ha rilevato carenze igieniche. L'azienda sanitaria locale assicura che i pazienti non subiranno disagi poiché i pasti verranno preparati altrove e distribuiti con le dovute precauzioni termiche. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla chiusura immediata della struttura di cottura gestita dalla società Dussman, responsabile della ristorazione in tutta l'area provinciale. Il verbale redatto dai militari indica problemi specifici legati alle superfici e alle attrezzature, richiedendo interventi urgenti per il ripristino degli standard richiesti.