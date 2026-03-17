Ospedale Lanciano | cucina riapre dopo lavori NAS

La cucina dell’ospedale di Lanciano ha riaperto i battenti oggi, martedì 17 marzo 2026, dopo un periodo di chiusura durante il quale sono stati effettuati lavori di controllo e manutenzione. La riapertura permette di riprendere le attività di preparazione dei pasti destinati ai pazienti e al personale. La struttura ha ripreso normalmente il servizio, garantendo l’approvvigionamento alimentare dell’ospedale.

La cucina dell’ospedale di Lanciano ha riaperto le sue porte oggi, martedì 17 marzo 2026, dopo una breve ma intensa sospensione delle attività. Il ripristino è stato possibile grazie a un intervento rapido che ha corretto le irregolarità igienico-sanitarie rilevate in precedenza dal NAS. La società Dussmann, affidataria del servizio, ha eseguito i lavori richiesti in tempi strettissimi, permettendo al Servizio igiene degli alimenti della Asl di verificare la conformità e revocare il provvedimento di blocco. Il ritorno alla normalità operativa segna la fine di un periodo critico per l’organizzazione ospedaliera, dove la preparazione dei pasti era stata interrotta a causa di non conformità sulle superfici e sulle attrezzature. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Lanciano: cucina riapre dopo lavori NAS Articoli correlati Chiusa la cucina dell'ospedale di Lanciano dopo i controlli dei Nas, ma la Asl rassicura: "Nessun disagio per i pazienti"Chiusa la cucina dell'ospedale Renzetti di Lanciano dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni. Lanciano, cucina ospedaliera rinnovata: interventi lampo dopo i controlli dei NasChieti - Dopo le verifiche igienico-sanitarie dei Nas, la Asl Lanciano Vasto Chieti completa rapidamente gli interventi nella cucina dell’ospedale e... Aggiornamenti e notizie su Ospedale Lanciano Temi più discussi: Ospedale di Lanciano, la Asl 'in cucina lavori ultimati'; NUOVO OSPEDALE LANCIANO: APPROVATO PROGETTO PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO; Cucina dell'ospedale di Lanciano chiusa da Nas, Asl 'pasti garantiti'; Spagna, il governo revoca formalmente l’ambasciatrice in Israele. OSPEDALE LANCIANO: RIAPRE LA CUCINA, BENE SOPRALLUOGO, SUPERATE CRITICITÀLANCIANO – Sono state risolte le criticità evidenziate nell’ispezione dello scorso 10 marzo ed è arrivato il via libera alla ripresa della preparazione dei pasti nella cucina dell’ospedale di Lancian ... abruzzoweb.it Ripresa la preparazione dei pasti in ospedale a LancianoÈ ripresa da oggi la preparazione dei pasti nella cucina dell'ospedale di Lanciano la cui attività era stata sospesa in seguito ad un sopralluogo del Nas che aveva rilevato alcune non conformità di ... ansa.it Riapre oggi la cucina dell'ospedale di Lanciano Dopo l'ispezione dei giorni scorsi, gli interventi sono stati completati a tempo di record: nuovi pavimenti, zanzariere e percorsi igienici separati Il direttore generale Asl, Mauro Palmieri: «Abbiamo trasform - facebook.com facebook Et voilà... Dopo i Nas, cucine dell'ospedale di Lanciano rimesse a nuovo e lustrate #abruzzo #cronaca x.com