Orti di San Francesco a Veglie | nuovo spazio di comunità per coltivare relazioni

Domani alle 17, nei pressi del cimitero comunale di Veglie, si terrà l'inaugurazione degli “Orti di San Francesco” in via Rodari. Si tratta di un nuovo spazio dedicato alla comunità, pensato per favorire incontri e attività legate alla coltivazione di ortaggi. L’area sarà aperta a residenti e interessati, offrendo un punto di riferimento per condividere pratiche agricole e creare legami tra i cittadini.

VEGLIE – Un nuovo spazio di comunità per coltivare relazioni: a Veglie s’inaugurano domani, alle 17, in via Rodari, nei pressi del cimitero comunale, gli “Orti di San Francesco”. L’iniziativa, promossa nell’ambito della legge regionale 1024 “Orti di Puglia”, rappresenta un progetto di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate A Riccione Paese apre “Il Caffè Sociale”: uno spazio di comunità, incontro e relazioniUno spazio rinnovato, pensato come luogo accogliente e inclusivo apre le porte alla cittadinanza: è il “Caffè sociale”, il Centro di Buon Vicinato... Leggi anche: San Francesco, l'Ospedale di Comunità ancora fermo: luci e ombre sul progetto Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dall’inganno infantile all’essenza del gusto veg: Orto di Max Romano; Risvegli. La festa dei fiori 2026, l'11esima edizione del festival all'Orto Botanico di Padova; Meno auto, più bici, piazze pedonali. Una rivoluzione nel futuro di San Zeno; Giotto, Porcinai e orti urbani. Fiab: Arezzo e il verde negato, molte occasioni perse. Agli orti di San Faustino 200 ragazzi in festa con gli anzianiGrande festa con 200 bambini di scuole d’infanzia e primarie domani presso il Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, in via Leonardo da Vinci 158, dove nonni e bambini festeggiano insieme la ... ilrestodelcarlino.it LE VIGNOLE. Una delle isole, a mio avviso, più belle ed affascinanti. Anche qui, come a Sant'Erasmo sono presenti gli orti di Venezia e ne ho approfittato per comprare le Castraure di Violetto e delle fragole giganti e buonissime! - facebook.com facebook