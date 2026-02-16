Bologna rinnovo ufficiale per Odgaard | accordo fino al 2029

Il Bologna ha rinnovato il contratto di Jens Odgaard, confermandolo fino al 2029, per evitare che altri club si facessero avanti. Odgaard, che ha segnato cinque gol finora questa stagione, resterà in rossoblù almeno per i prossimi cinque anni. La società ha deciso di blindare il suo attaccante dopo aver visto i progressi fatti nelle ultime partite.

Il Bologna blinda Jens Odgaard e prosegue nel consolidamento del proprio asse tecnico-finanziario per il prossimo quadriennio. Attraverso una nota ufficiale diramata dal club felsineo, è stato annunciato il rinnovo contrattuale del centrocampista danese fino al 30 giugno 2029. L'accordo, come rilevato dalla redazione di serieagoal.it, prevede inoltre un'opzione di estensione unilaterale a favore della società per la stagione successiva, garantendo ai rossoblù il controllo totale sul cartellino del giocatore. La firma mette fine alle speculazioni di mercato e conferma la centralità di Odgaard nel progetto tattico emiliano, premiando la duttilità mostrata dall'ex AZ Alkmaar nelle ultime uscite stagionali.