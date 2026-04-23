Orrore in Italia 23enne ucciso con un colpo di pistola | chi è la vittima

Una notte di violenza si è consumata nel Cagliaritano, dove un giovane di 23 anni è stato colpito al petto da un proiettile di pistola e ha perso la vita. L’episodio si è verificato in un’area della provincia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio. La vittima non aveva precedenti penali noti.

Notte di sangue nel Cagliaritano, dove un ragazzo di appena 23 anni è stato ucciso con un colpo di pistola al petto. Il delitto si è consumato a Monserrato poco dopo la mezzanotte. Una scena improvvisa e violentissima, che ha subito fatto scattare l’allarme e l’arrivo dei soccorsi, purtroppo inutili. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da un solo proiettile mentre si trovava nel cortile all’ingresso di un palazzo. Dopo essere stato ferito avrebbe ancora percorso alcuni metri, prima di crollare a terra senza più rialzarsi. Quando il 118 è arrivato sul posto, i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Il 23enne ucciso con un colpo di pistola a MonserratoUn ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso con un colpo di pistolaCAGLIARI, 23 APR - Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari.