Il 23enne ucciso con un colpo di pistola a Monserrato

Da open.online 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Monserrato, nella provincia di Cagliari, un giovane di 23 anni è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco e ha perso la vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il muratore, residente a Villacidro, ma non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili. Un solo colpo. Il giovane, secondo quanto appreso, è stato freddato da un solo colpo mentre si trovava in un cortile di un palazzo in via Settimio Severo a Monserrato.🔗 Leggi su Open.online

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